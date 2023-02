Les jours d’un trottinétiste de 23 ans en danger après une collision avec un tram à Bruxelles

Un trottinétiste de 23 ans est entré en collision avec un tram et partiellement passé dessous, ce jeudi matin, vers 8 h 50, à hauteur de la Porte d’Anderlecht, à Bruxelles. « Les jours de la victime étaient en danger. Elle a été emmenée à l’hôpital Saint-Pierre », indique la porte-parole de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles, Sandra De Tandt. « La circulation des lignes 51 et 82 a dû être interrompue entre 8 h 50 et 10 h 20 entre les arrêts Porte de Ninove et Lemonnier », précise le porte-parole de la Stib, Guy Sablon. Les secours – une ambulance et un SMUR – ont travaillé près d’une demi-heure sur place pour stabiliser la victime. Un périmètre d’exclusion judiciaire a été mis en place le temps de procéder aux constatations d’usage.