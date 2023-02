Stade de l’Union: le centre de tri Recyclis opposé à un transit de bus sur son site à Forest

Bruxelles-Propreté s’oppose au projet du nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise sur le site du Bempt, à Forest, rapporte vendredi la RTBF. Sa filiale Recyclis, le site de tri de papiers et cartons installé à proximité, explique, dans un courrier destiné à l’Union, en quoi ce point du projet du club n’est pas compatible avec les lieux actuels.

« Il a été signifié à la direction de l’Union que l’isolement nécessaire des voiries concernées, la logistique globale du site Recyclis et des activités critiques qui y sont menées ne permettaient malheureusement pas de donner suite à la demande de l’Union Saint-Gilloise. » peut-on notamment lire dans le courrier, d’après la RTBF.

Un membre du conseil d’administration de Bruxelles Énergie, société mère de Recyclis, confirme l’information à Belga. La société précise toutefois qu’elle ne s’oppose pas au projet de l’Union, mais que la proposition actuelle du club sur ce point n’est pas réalisable. « La question d’accès est extrêmement compliquée. Il y a un flux incessant de camions sur le site », nous explique-t-on. La circulation et le stationnement des bus demandés par l’Union Saint-Gilloise pourraient entre autres entraver le fonctionnement du site, qui est une « activité critique des déchets bruxellois », nous précise-t-on. Des membres du club se sont rendus sur place l’été dernier et la société leur avait déjà fait comprendre que le stationnement n’allait pas être possible.