Deux demandeurs d’asile afghans violent un compatriote sous la menace d’un couteau à Bruxelles

Deux demandeurs d’asile afghans ont été condamnés vendredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à huit et sept ans d’emprisonnement pour avoir violé un compatriote mineur sous la menace d’un couteau.

Les faits se sont déroulés le 30 juillet 2022. Lorsque la victime de 16 ans est arrivée à son appartement ce jour-là, elle y a été accueillie par deux hommes, dont l’un qu’elle connaissait d’un centre d’accueil pour réfugiés. Ceux-ci ont exigé qu’il leur prépare à manger, ce que le jeune homme a fait.

Après le repas, l’un des suspects a soudainement sorti un couteau et a infligé plusieurs coups à la victime, lui demandant de remettre son smartphone, ses écouteurs et sa carte bancaire, mais cela ne s’est pas arrêté là. Sous la menace d’une arme, il a ensuite été violé par l’un des hommes, le tout étant filmé par l’autre suspect.

Menaces de mort

Après l’acte, les deux hommes se sont enfuis, mais peu de temps après, ils ont envoyé à leur victime, via les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle ils la menaçaient de mort en cas de divulgation des faits.

Le jeune homme de 16 ans avait entre-temps déposé une plainte auprès de la police par l’intermédiaire de son tuteur. Les forces de l’ordre ont ainsi appréhendé le premier suspect le 9 août, et le second le 2 septembre. Sur le smartphone de l’un des suspects, la police a trouvé non seulement les images du viol, mais aussi d’autres vidéos d’abus sexuels sur des mineurs.

Ce dernier homme a été condamné vendredi à huit ans de prison, tandis que son complice a écopé d’une peine de sept ans d’emprisonnement.