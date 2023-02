Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Maître Mary, j’imagine que vous êtes déçu de ne pas avoir pu faire libérer Eva Kaili ?

Je vous l’avoue, j’ai mal dormi. Ce n’est pas parce qu’elle est maman qu’elle devait l’être à mes yeux. Ici, les risques qu’elle pourrait engendrer en étant dehors sont inexistants. Elle ne peut pas fuir, ni récidiver en quoi que ce soit, ni faire disparaître grand-chose dans ce dossier qui fuite de partout. Des pièces que même les avocats n’ont pas se retrouvent dans la presse. Sven Mary a repris le flambeau. - Belga

On parle du risque d’un kidnapping de votre cliente…

C’est le genre d’histoire à laquelle je n’accorde pas beaucoup d’importance. Arrêtons de faire un grand film de cette affaire même si le scénario est bon.

Deux mois de plus pour votre cliente, cela fait une longue détention préventive…

Le fait de la maintenir en détention préventive est plutôt symbolique. Or, la justice ne sert pas à être symbolique. Il n’y a plus de raison de la garder en prison. On aurait accepté qu’elle soit libérée sous condition, ou sous bracelet électronique. Là, on a l’impression que c’est une espèce de trophée qui permet à la justice de dire qu’elle a travaillé.