La police de Charleroi va enfin retrouver son stand de tir à Marcinelle: cinq ans après la fermeture, la réouverture est imminente!

C’est imminent, nous dit-on : les détonations des armes à feu devraient à nouveau tout prochainement résonner au sein du stand de tir de la police de Charleroi, à Marcinelle. On parle d’une réouverture pour le mois de mars, début avril au plus tard, le temps que les dernières étapes administratives se terminent. Cette reprise des activités sonne comme un véritable soulagement pour les différents services de police. À l’instar de Stéphane Szabados, moniteur permanent à la police carolo : « Je suis arrivé il y a 4 ans et je n’ai pas tiré une seule cartouche dans ce stand », sourit-il.