Début d’exercices navals controversés entre l’Afrique du Sud, la Russie et la Chine: il y a des «choses irritantes»

L’Afrique du Sud a annoncé le mois dernier l’organisation d’exercices conjoints avec les marines russe et chinoise « dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles ».

Les opérations impliquant plus de 350 militaires sud-africains doivent se poursuivre jusqu’au 27 février au large de Durban (sud-est), plus grand port d’Afrique australe sur l’océan Indien, et de Richards Bay, quelque 180 kilomètres plus au nord.