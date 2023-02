Carnaval à la ferme, foire du disque...: découvrez les quatre bons plans pour votre dimanche! (vidéo)

A Bruxelles, trois quartiers illuminés !

Après les oreilles, ce sont vos yeux qui seront ravis avec le festival Bright Brussels qui se tient jusqu’à ce dimanche. Trois quartiers de la capitale deviennent plus brillants que jamais avec des installations éphémères. Sur le parcours lumineux qui traverse le quartier européen, vous admirerez une vingtaine d’œuvres immersives. Le parcours complet est à découvrir sur le site visit.brussels.be

À Namur, un conte raconté !

Si vos enfants adorent les histoires, voici qu’il vous faut ! Dans le cadre du festival Anima, le festival du film d’animation, le Caméo à Namur vous propose non seulement de voir une belle histoire, le film Superasticot… mais en plus de vivre un conte qui sera raconté dans la salle juste après le film… Et le tout, pour 5,20€. C’est dimanche à 14h, ça se réserve sur cinecameo.be