Séisme en Turquie et en Syrie: l’internet turc exhume les archives et souligne l’implication de l’État, «ce sont les bâtiments qui tuent, pas les séismes»

Les premières heures suivant la secousse, qui a fait plus de 41.000 morts en Turquie et en Syrie, les réseaux sociaux ont croulé sous les messages exhortant les secouristes à extraire des amis et des parents des décombres.

Puis, très vite, des images d’archives embarrassantes pour le gouvernement turc ont été déterrées et partagées massivement.

Parmi elles, trois courts extraits datant de 2019 montrent le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis vingt ans, se féliciter d’une loi d’amnistie adoptée en 2018, qui a régularisé près de six millions de logements construits illégalement.

Filmé lors de meetings dans les provinces d’Hatay, de Kahramanmaras et de Malatya, le chef de l’État se vante d’y avoir « résolu le problème » de 433.000 habitants ainsi autorisés à rester dans leur logement.

Quatre années plus tard, ces propos sonnent comme un demi-aveu : ces trois provinces du sud de la Turquie figurent parmi les plus affectées par le séisme, et les experts ont aussitôt pointé du doigt le non-respect des règles de construction pour expliquer l’ampleur de la catastrophe.

« Ce sont les bâtiments qui tuent, pas les séismes. Nous devons apprendre à vivre avec (…) et prendre des mesures en conséquence », tweetait à cet égard en 2013 M. Erdogan, qui cherchera à être réélu lors de la prochaine élection présidentielle, toujours prévue mi-mai.

« Mémoire collective »

Son message, vieux d’une décennie, a été repartagé plusieurs milliers de fois depuis le 6 février par des internautes lui demandant des comptes.

Dans une autre vidéo virale, datée de 2011, l’ancien ministre des Finances Mehmet Simsek explique que l’impôt spécial créé après le tremblement de terre d’août 1999, qui a fait plus de 17.000 morts dans le nord-ouest du pays, a servi à construire des routes et des hôpitaux.

Officiellement, cette « taxe séisme » devait permettre d’aider les villes turques à mieux résister aux catastrophes.

Un compte Twitter, @ArsivUnutmaz, 720.000 abonnés, a publié depuis le 6 février plus d’une cinquantaine de vidéos, photos et documents d’archives similaires, totalisant des dizaines de milliers de partages et des millions de vues.

« Nous avons vu de nombreux comptes Twitter de ce type se créer depuis le milieu des années 2010, car après la tentative de coup d’État [de juillet 2016, NDLR], le pouvoir a tenté de réinitialiser la mémoire collective », explique à l’AFP Sarphan Uzunoglu, professeur de communication à l’université Bilgi d’Istanbul.

Face aux purges massives et à la reprise en main des médias, « des journaux ont détruit leurs archives pour supprimer certains mots qu’ils utilisaient par le passé et qu’ils jugent désormais répréhensibles », souligne l’universitaire.

« Archives détruites »

Des journaux et sites d’opposition ont diffusé ces derniers jours des images d’archives dommageables pour le pouvoir, mais celles-ci n’ont pas trouvé d’écho sur les grandes chaînes de télévision turques, qui diffusent en boucle des images de sauvetages.

La faute, selon Sarphan Uzunoglu, à l’autocensure.

La Turquie, qui s’est dotée en octobre d’une loi punissant la diffusion de « fausses nouvelles » de peines allant jusqu’à trois ans de prison, pointe à la 149e place sur 180 du classement 2022 de la liberté de la presse publié par Reporters sans Frontières (RSF).

Pour l’ONG, « tous les moyens sont bons pour affaiblir les [voix turques les] plus critiques ».

Les autorités peuvent toutefois difficilement empêcher les internautes de partager des images d’archives.

« De tels comptes peuvent être créés et recréés rapidement », relève Sarphan Uzunoglu, pour qui certains sont alimentés par des opposants au président Erdogan, parfois en exil.

Parmi les vidéos d’archives ayant massivement circulé, l’une, de 2019, donne à voir l’actuel ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu piloter un exercice de simulation de tremblement de terre pour les habitants de Kahramanmaras.

Dans cette simulation, le Saffron Otel de Kahramanmaras figure au nombre des bâtiments détruits.