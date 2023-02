Violences liées au milieu de la drogue à Anvers: Alexander De Croo appelle le secteur privé à cofinancer la sécurisation du port

« Tout cela a un prix. Et j’aimerais, au cours des prochaines semaines, discuter de la manière dont nous pouvons assumer cette responsabilité commune », a-t-il affirmé à Anvers au lendemain de décisions prises par le fédéral au sein d’un Conseil national de Sécurité (CNS) et à l’occasion d’une rencontre entre plusieurs ministres belges et néerlandais ainsi que des armateurs des deux pays pour définir une approche commune de la lutte contre l’afflux de drogues via les ports d’Anvers et de Rotterdam.

M. De Croo a souligné combien cette activité économique portuaire était « vitale pour l’emploi et la croissance », tout en s’accompagnant de dommages collatéraux considérables et de risques en termes de réputation.