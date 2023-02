Affaire de mœurs à Schaerbeek: «Nous ne voyons pas à ce stade comment les règles disciplinaires pourraient être mieux définies»

La Nouvelle Loi communale est une fois de plus pointée du doigt dans l’affaire de mœurs qui agite Schaerbeek. L’échevin Michel De Herde (DéFI), inculpé pour viol sur mineure et pour détention d’images pédopornographique, garde son statut et son salaire même s’il n’a plus de compétence.

Questionné par les députés écologiques Lotte Stoops et Ahmed Mousshin sur les mesures disciplinaires à l’égard d’un échevin ou d’un bourgmestre, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) a confirmé qu’il s’occupe du traitement des suites à réserver dans le cadre des poursuites judiciaires à l’encontre de Michel De Herde. Bernard Clerfayt (DéFI), ministre de la Tutelle et des Pouvoirs locaux et bourgmestre en titre de Schaerbeek s’est déporté du dossier « à juste titre ».

Rudi Vervoort a rappelé que le gouvernement respecte la séparation des pouvoirs et qu’il suivra de très près l’évolution de l’enquête judiciaire en cours. Selon la Nouvelle Loi communale, le gouvernement peut suspendre ou révoquer un maïeur ou un échevin pour maximum 3 mois pour inconduite notoire ou négligence grave. « Il n’est pas habilité à déterminer quelles poursuites disciplinaires doivent être engagées contre un bourgmestre ou un échevin », a précisé le socialiste.

La Nouvelle Loi communale pourrait-elle être modifiée ? Une telle décision n’est prévue par le gouvernement pour l’instant. « Nous ne voyons pas à ce stade comment les règles disciplinaires pourraient être mieux définies dans ce cas », a conclu Rudi Vervoort.