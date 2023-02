Rap, parcours fil rouge, spectacle… Des activités en abondance pour la ville des mots

Toujours est-il que Verviers va illustrer le principe de la langue française en fête un peu partout. À Thil Lorrain on donnera des cours de rap aux premières années. Une façon originale de jouer sur le langage et l’écriture.

Lire aussi Verviers, nommée ville des mots 2023, fêtera la langue française du 18 au 26 mars

On peut dire que durant toute la période, les mots seront fléchés puisqu’un parcours fil rouge sera mis en place. Inspirée par la ville de Nantes, une signalétique jonchera le parcours d’installations pour permettre d’interpeller mais aussi de lier tout ce qui sera mis en place. Le parcours prendra place entre le Crescend’Eau et la place du Marché, en passant par la gare et les deux places centrales. Des mots géants seront également disposés. Un artiste, Timotéo Sergoï, écrira des slogans interprétatifs qui seront accrochés le long du parcours en question. Par ailleurs les meilleures phrases des verviétois seront affichées sur les vitrines des commerces du piétonnier.