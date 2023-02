Taohe, des bijoux éthiques et faits main à Mont-Saint-Guibert

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D’abord marque de fantaisie, Taohe propose aujourd’hui une gamme de bijoux précieux, qui ressemblent à ses créatrices : « Un jour, on a réalisé qu’on ne portait plus nos créations. Alors on a arrêté la fantaisie pour se tourner vers le précieux », explique Justine.

de videos

Pour assurer cette transition, les deux jeunes femmes ont suivi une formation en bijouterie de deux ans en cours du soir, pour travailler des matériaux tels que l’or et l’argent. « On a sorti notre première collection en argent et argent plaqué or en 2019 », ajoute la créatrice. Psychologue et ingénieure de gestion de formation, Laurence et Justine, consacrent aujourd’hui une bonne partie de leur temps à Taohe : « Moi, c’est devenu mon activité principale et ma collègue est présente à mi-temps », confie Justine.