Guerre en Ukraine: l’Union Européenne étudie la possibilité d’achats communs d’armes et munitions

Le ministre ukrainien de la Défense Dmytro Kuleba participera à la réunion de Bruxelles à l’approche du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Je suis très favorable à la proposition estonienne de mobiliser l’industrie de défense européenne pour commander, acheter et produire ensemble des munitions », a assuré le président du Conseil européen, Charles Michel, dans un entretien au quotidien français Libération. « Je soumettrai des propositions opérationnelles au Conseil européen du 23 mars », a-t-il ajouté.

La Facilité européenne pour la Paix a déjà débloqué 3,5 milliards d’euros en sept tranches de 500 millions d’euros et les États ont accepté de lui accorder une dotation de 2 milliards supplémentaire.

L’argent est utilisé pour rembourser aux États la fourniture à l’Ukraine d’armes et de munitions prélevées sur leurs stocks.

Le budget de la FEP est abondé par des contributions des États sur la base de leur PIB et les trois principaux contributeurs sont l’Allemagne, la France et l’Italie. Trois pays – Autriche, Irlande et Malte – ne contribuent pas au financement de la fourniture d’armes létales et leurs contributions sont prises en charge par les 24 autres membres de l’UE.

« Il est possible d’augmenter la dotation de la Facilité, si nécessaire », a soutenu vendredi le représentant d’un grand pays de l’UE. Mais il faudra l’accord des 27.