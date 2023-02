Judo: Gabriella Willems décroche le bronze à Tel-Aviv

Après les deux médailles de bronze de Jorre Verstraeten (-60 kg) et Mina Libeer (-57 kg) jeudi, Gabriella Willems (-70 kg) a offert à la Belgique une nouvelle 3e place au judo belge au Grand Chelem de judo Tel-Aviv, vendredi en Israël.

Lire aussi Judo: Jorre Verstraeten et Mina Libeer en bronze à Tel Aviv

Willems a débuté sa journée face à Gaya Bar Or, non classée. La jeune Israélienne de 18 ans n’a résisté qu’une minute et une seconde avant de concéder un ippon (clé de bras).