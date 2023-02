Le groupe Prayon, basé à Engis, rachète le centre acier de Liberty

Le groupe chimique Prayon, en partenariat avec le fonds d’investissement liégeois Noshaq, a acquis le bâtiment administratif de Liberty, situé sur la commune de Flémalle, annonce-t-il vendredi. Appelé aussi «Centre Acier», le bâtiment fut autrefois le siège social d’ArcelorMittal.

Basé à Engis, le groupe Prayon déclare vouloir «donner un nouveau souffle» au bâtiment et «réduire son empreinte environnementale». Le site regroupera à terme la majorité de ses activités administratives. Le déménagement est prévu en 2024, après des travaux d’aménagements. L’objectif est d’offrir aux collaborateurs «de meilleures conditions de travail et fonctionnalités avec notamment un plus grand nombre de salles de réunion et une cafétéria».