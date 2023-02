Dix siècles de présence militaire à Mons: découvrez l’exposition au Mons Mémorial Museum

Une exposition qui revient sur plus d’un millénaire de présence militaire à Mons. Les visiteurs seront invités à comprendre comment les objectifs militaires ont fait évoluer la ville et ses citoyens à travers les siècles.

Au XIIIe siècle, une seconde ceinture dite « communale » voit le jour. L’intérêt militaire de Mons perdure à travers tout l’Ancien Régime et la ville devient un enjeu dans le cadre des guerres de religion et sera un frein permanent à l’extension des rois de France.

Ville impériale

En 1792, les troupes révolutionnaires françaises bousculent à Jemappes les troupes autrichiennes. Mons devient alors républicaine, puis impériale sous Napoléon Ier. Sous la période hollandaise, les autorités renforcent les défenses montoises et y maintiennent une importante garnison. Avec l’avènement de la Belgique, en 1830, Mons conserve son caractère de ville de garnison. Chasseurs à pied, lanciers et chasseurs à cheval, gendarmes se succèdent ensuite, comme en témoignent différentes casernes et terrains d’entraînement.