Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les médias et Ivan, c’est une grande histoire d’amour. Entre la radio qui berçait les dernières heures de sa journée lorsqu’il était petit et les soirées en famille à passer devant le petit écran, sa route professionnelle sonnait déjà comme une évidence. « On peut dire que je suis un enfant de la télé », confie Ivan, aujourd’hui âgé de 25 ans, sur les ondes de KIF Radio (97.8 FM). « J’adore ça ! Quand j’étais petit, je regardais tout le temps la télé avec ma maman. J’ai toujours eu envie de faire ça. »

Seulement 25 ans mais un CV déjà bien fourni. - RTBF

Pour arriver à ses fins, de fil en aiguille, l’Anderlechtois de source se crée son réseau mais aussi des expériences professionnelles précoces. À seulement 15 ans, il décroche un stage dans une radio nationale, Fun Radio. Il se fraye ensuite un chemin, devient le fondateur d’Azap Medias et passe dans le service public, à la RTBF, en devenant animateur radio sur les ondes de Pure FM, devenu aujourd’hui Tipik. Il devient ainsi le plus jeune animateur radio de Belgique à disposer de sa propre émission. À force de travail et de persévérance, malgré son jeune âge, Ivan peut arborer un CV bien fourni.