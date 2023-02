Dérapages à la police de Liège: Demeyer prêt à augmenter l’usage des bodycams

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Liège envisage de revoir, à la hausse, l’usage des bodycams. Ces caméras fixées sur les uniformes des policiers liégeois viennent en effet de gagner leurs lettres de noblesse.

Après un accueil mitigé de la part de certaines formations politiques lors de leur arrivée au sein de la zone de police, elles sont aujourd’hui plébiscitées, depuis qu’elles ont permis de dévoiler les exactions de huit agents du commissariat Wallonie, actuellement poursuivis pour des faits de traitements dégradants et de coups et blessures sur un Herstalien de 29 ans atteint d’une déficience mentale.

Et notamment par le PTB, qui estime aujourd’hui « qu’on a besoin de bodycams actives dès que le policier prend son service », a expliqué Mehdi Salhi. Et réclame donc « une utilisation obligatoire et systématique » de ces petites caméras.