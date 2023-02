Bouffioulx a désormais sa propre halle: découvrez les produits d’une quinzaine d’enseignes locales

Le concept de Commun’Halle a vu le jour à Nalinnes en 2017. Il s’est depuis lors étendu à plusieurs communes autour de Charleroi, comme Ham-sur-Heure, Montigny-le-Tilleul et à Montignies-sur-Sambre. Depuis ce vendredi 17 février, c’est à Bouffioulx qu’une nouvelle antenne des Commun’Halles s’implante.

Lire aussi La coopérative EpiCœur s’installe tous les vendredis en gare de Luttre pour livrer les paniers des producteurs locaux

Le principe est simple et a connu un véritable succès durant le confinement : promouvoir le commerce local et les producteurs locaux. « Ce sont des valeurs que l’on défend depuis six ans maintenant et on essaie de s’implanter davantage au sud de Charleroi », souligne Fabrice Maqua, à l’origine du projet. « Avec ce nouveau point de collecte, supervisé par Céline Lemoine de l’ASBL Entre-Nous, on met en avant le bio, les produits locaux et sains. Il nous manque encore un boucher, une viande bio était l’idéal mais pas évidente à trouver, mais les citoyens peuvent déjà se procurer des légumes, du thé, du miel, des plats préparés, des boulangeries-pâtisseries, un côté crémerie, ainsi que du savon… »