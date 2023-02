Une nouvelle zone 30 entre la rue du Mont Falise et le chemin Hody à Huy

Suite au souhait des riverains et dans un souci de sécurisation, une zone 30 va voir le jour entre la rue du Mont Falise et le chemin Hody. Ces travaux sont le résultat de la volonté du Collège communal d’augmenter la sécurité et limiter la vitesse à certains endroits de Huy.

Pour ce faire, un plateau ralentisseur va être installé dans le carrefour des deux routes. La Ville de Huy étudie également l’implantation d’autres dispositifs, comme des chicanes, des bacs à fleurs ou la plantation d’arbre.