Séismes en Turquie et en Syrie: l’hôpital de campagne belge de B-Fast désormais pleinement opérationnel à Kirikhan

L’hôpital de campagne peut traiter plus de 100 patients par jour et accueillir au moins 20 patients pour passer la nuit sous observation.

Partie mardi et composée d’une quarantaine de volontaires et d’une douzaine de profils médicaux de la Défense, notamment des médecins, des chirurgiens, des psychologues, des infirmières, un gynécologue, une sage-femme et des pédiatres, l’équipe médicale belge a traité une quarantaine de patients sur la journée de vendredi.