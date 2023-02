Le permis pour les travaux du complexe sportif d’Estaimpuis signé: la rénovation énergétique débutera fin 2024

Ce vendredi, le bourgmestre Daniel Senesael a annoncé que le permis pour la rénovation du complexe sportif d’Estaimpuis et de la piscine avait été signé. En effet, des travaux sont prévus pour améliorer les capacités énergétiques du bâtiment. « Il s’agit de travaux pour, principalement, empêcher les fuites énergétiques car le bâtiment est assez ancien et de nombreuses choses sont à revoir. Notamment l’installation chauffage et électrique, ainsi que l’isolation à l’extérieur, le placement de panneaux photovoltaïques… », explique la commune d’Estaimpuis. Ou encore le bardage extérieur.

Mais ce n’est pas tout ! Il est également prévu d’installer un ascenseur pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Pour ce projet, la commune d’Estaimpuis collabore avec Ipalle. Les travaux devraient débuter d’ici la fin de l’année 2024.