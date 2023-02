La princesse Élisabeth, l’une des célibataires les plus en vue au monde!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Point de Vue, magazine de référence en matière de royauté dans le monde francophone, a établi un classement des 25 jeunes femmes au sang bleu les plus désirables. La princesse héritière néerlandaise Amalia arrive en tête de leur classement, suivie de « notre » Élisabeth et de la princesse norvégienne – et future reine – Ingrid Alexandra (19 ans). Toutes les candidates ont été jugées par les journalistes Thomas Pernette et Marion Prudhomme sur trois critères : le prestige de la dynastie à laquelle elles appartiennent, la fortune estimée de leur famille et leur propre notoriété.