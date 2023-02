À Faimes, la borne de recharge devant l’école de Celles ne fonctionne pas depuis un an et demi: «Je me demande à quoi elle sert»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’été 2021, une borne de recharge a été installée à Faimes, près de l’école Celles. La commune avait répondu à un appel à projets de la province pour installer ces bornes pour les véhicules électriques.

Une pièce manquante

La pièce manquante devrait arriver prochainement. - D.R.

Un an et demi après, la borne n’est toujours pas fonctionnelle. « Je me demande à quoi elle sert », nous dit Muriel Wery, une habitante de Faimes. « Depuis tout ce temps, elle n’est pas connectée et donc inutile », ajoute-t-elle.