On vous a découvert dans l’émission de TF1, « Familles nombreuses ». Pourquoi vous lancer dans le X désormais ?

Avec mon mari, cela fait longtemps que nous avons une sexualité débridée, très exacerbée et sans tabou. Nous sommes libérés mais pas libertins. Cela faisait déjà un moment que je pensais aux plateformes privées car j’avais beaucoup de demandes sur Instagram. On y songeait et un jour on s’est dit : pourquoi ne pas se lancer ! C’est devenu notre source de revenus principale. C’est un vrai métier soumis au Code du travail, avec des cotisations sociales et des impôts à payer.