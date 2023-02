De grandes quantités de cocaïne saisies lors d’une opération au square Jacques Franck à Saint-Gilles

« De la cocaïne et de la marijuana ont également été trouvées dans un sac à proximité du vendeur. Un second individu a été intercepté sur place, soupçonné d’avoir récolté l’argent des ventes de stupéfiants. Les différents devoirs urgents ont été réalisés et l’appartement utilisé comme lieu de confection fut localisé dans le quartier. La perquisition a permis de saisir 1.800 pacsons de cocaïne, une quantité de 500 grammes de cocaïne en bloc, une quantité de 300 grammes d’herbe et une somme de 1.200 euros », a-t-elle détaillé.