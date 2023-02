Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quinze jours de vacances au carnaval, c’est une première.

Ce changement de rythmes scolaires est vraiment ressenti comme une opportunité pour le tourisme wallon. Les réservations pour la première semaine, celles du Mardi gras, sont déjà bien soutenues, un peu moins après. Mais les last minutes peuvent survenir. La demande est plus forte dans les gîtes que dans les hôtels. On pourrait atteindre au final un taux de remplissage de 70 %, comme à Noël.

Comment les touristes perçoivent-ils la Wallonie ?

Selon notre étude, la perception est très bonne avec une cote de 8/10. Par ailleurs, nous avons interrogé des personnes actives dans le tourisme. Au niveau des attractions, une sur deux estime que l’activité a été meilleure en 2022 et que ce sera aussi le cas en 2023. Le taux de fidélisation est important : 93 % des touristes wallons reviennent, essentiellement des familles pour des séjours.