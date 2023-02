Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Souriant et détendu, Domenico Tedesco prend le temps de saluer chaque journaliste présent dans la salle « Wilfried Van Moer ». Avec un « bonjour » en français dans le texte pour les francophones. La suite, ce sera en anglais pour le nouveau sélectionneur des Diables rouges. Deux jours après avoir pris officiellement ses fonctions et à l’approche de ses premières échéances – sa première sélection et les matches en Suède (24/03) et en Allemagne (28/03) –, l’Allemand de 37 ans s’est penché avec un peu plus de recul sur son nouveau rôle. S’il ne rappellera pas Eden Hazard, il a pris contact avec les « capitaines » des Diables. Tout en indiquant que leur place en mars n’était pas garantie pour autant…

Domenico Tedesco, comment se passent vos premiers jours en Belgique ?

Pour l’instant, je vis à l’hôtel à côté du bâtiment de la Fédération. Je peux me lever à 7h et commencer à travailler à 7h15 si je ne prends pas de douche (rires). C’est la meilleure solution pour le moment. Au-delà de ça, j’estime que ma fonction me permet de rentrer à Stuttgart voir ma famille. En club, quand j’étais à Leipzig, entre le championnat, la Coupe et les demi-finales de l’Europa League, cela ne s’arrêtait jamais. Comme sélectionneur, il y a des périodes très denses et d’autres plus calmes. A priori, je serai en Belgique du mercredi au dimanche et en Allemagne lundi et mardi. Mais cela dépendra aussi de mon planning. Sous peu, je vais aller à Manchester depuis Bruxelles puis je vais rentrer à Stuttgart avant d’aller à Madrid voir le derby.