Vos produits locaux à la gare de Leuze-en-Hainaut

Via le projet circuit court, la SNCB permet aux voyageurs et aux riverains de collecter leurs produits frais et locaux en gare de Leuze. Une initiative qui vise à faciliter le quotidien de ses voyageurs, encourager un mode de consommation responsable et soutenir l’économie locale. Ce service est disponible en gare de Leuze mais aussi dans les suivantes : Braine-le-Comte, Jurbise, La Louvière-Sud, Luttre, Mol, Saint-Gislain, Schaerbeek, Sint-Niklaas et Waremme.

Commander sur le site

Chaque point de collecte est géré par un producteur ou une coopérative de producteurs locaux. Les commandes sont effectuées sur leur propre site internet. Ainsi, chaque semaine, vous pouvez passer commande auprès du producteur ou de la coopérative de producteurs locaux qui gère le point de collecte présent dans votre gare. La plupart propose des fruits et légumes, mais aussi une série d’autres produits. Les commandes sont effectuées sur le site internet des producteurs locaux. Il est obligatoire de passer commande et que celle-ci soit prépayée, car la vente ou la consommation sur place ne sont pas autorisées.