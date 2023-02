Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dimanche, c’est le jour J pour Armand Marchant. Le skieur de Thimister tentera de reproduire sa performance d’il y a deux ans lors du slalom des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, où il avait terminé dixième, voire de faire mieux, un pari audacieux.

Quand il s’élancera sur l’Eclipse, à Courchevel, ils seront nombreux à 200 kilomètres de là, à Anzère, à l’encourager à distance. Depuis 2020, en effet, la station située en Suisse, dans le Valais, est devenue l’un des sponsors du Belge, qui arbore fièrement son nom sur son casque. Une collaboration sympathique mais qui interpelle par son originalité. A la base de cet accord, Sébastien Travelletti, président de l’office de tourisme de la commune, n’a jamais regretté son choix.

Sébastien Travelletti, comment est né ce « rapprochement » entre votre station et Armand Marchant ?

Tout est parti de la manche de Coupe du monde de Val d’Isère, en décembre 2016, où il a marqué ses premiers points à tout juste 19 ans. C’est là que je l’ai remarqué. Vous devez savoir que mon épouse est belge. Quand j’ai vu qu’un skieur de son pays passait en deuxième manche, je l’ai appelée pour qu’elle voie ça ! Malheureusement, un mois plus tard, il se blessait grièvement à Adelboden… Une terrible fracture du genou qui allait l’écarter pendant près de trois ans. A cette époque, il n’y avait plus beaucoup de monde qui croyait encore en lui. Quand il est revenu au plus haut niveau fin 2019, je me suis dit qu’il fallait que je le rencontre et que je l’aide.