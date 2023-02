Thomas Carmoy, 7 kilos de moins pour quelques centimètres de plus

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On ne sait pas s’il deviendra bientôt l’égérie d’une marque de régime amincissant mais Thomas Carmoy s’est fait violence ces dernières semaines. « J’ai pris conscience qu’il fallait que je fasse quelque chose quand j’ai vu, il y a un peu plus de trois mois, que ma balance indiquait 86 kilos », explique le sauteur en hauteur carolo, qui mesure 1,87 m sous la toise. « J’avais beaucoup trop de masse graisseuse. Avec l’aide de ma diététicienne, (la coureuse de 100 m haies) Siliane Van Cauwemberghe, j’ai complètement modifié mon alimentation et j’ai perdu 7 kilos de graisse tout en gagnant en muscle. Inutile de vous dire que je sens une différence à l’entraînement… »

Depuis toujours, l’athlète du Crac, qui a fêté ses 23 ans ce jeudi « en mangeant du poisson en papillote », a plutôt misé sur sa puissance. Un style tout en force qui ne lui a pas trop mal réussi avec, notamment, un titre de champion d’Europe junior en 2019 et une médaille de bronze à l’Euro indoor 2021, mais qui peut s’avérer terriblement traumatisant quand on doit entraîner trop de kilos au-dessus de la barre.