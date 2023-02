Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

2,2 millions de visiteurs l’an dernier, toujours fascinés par cette immersion dans la vie de 7.500 animaux. Des récompenses qui s’accumulent d’année en année, pour mettre en avant « le meilleur zoo d’Europe ». Des projets titanesques, comme cette nouvelle entrée à découvrir dès ce samedi. Pairi Daiza rayonne bien au-delà de la Wallonie et de la Belgique. Derrière le parc, Éric Domb, amoureux de la nature, des êtres vivants, qui espère que ce qu’il a bâti pour émerveiller les visiteurs suscite leur compassion et leur envie de sauver la nature et les espèces en péril.