Des figurants recherchés pour un film de Gilles Lellouche tourné dans les environs Lille et Dunkerque

Pour son prochain film, celui qui est actuellement à l’affiche d’Astérix et Obélix L’Empire du Milieu recherche des frontaliers belges pouvant se rendre disponibles pour des scènes qui vont se tourner entre mai et septembre 2023, principalement à Lille et Dunkerque pour le tournage du long métrage « l’Amour Ouf ».

Lire aussi Air Arabia, une nouvelle compagnie va investir l’Aéroport de Lille en 2023

Produit par Trésor films et Chifoumi productions, et dont l’histoire se déroule dans les années 1980. Le directeur de casting recherche, dès à présent environ 3.000 figurants, des hommes et des femmes de tous profils, toutes ethnies, entre 16 et 90 ans acceptant de se laisser pousser les cheveux pour faire un look des années 80. En plus de Gilles Lellouche qui réalisera et jouera aussi dans le film, on retrouvera les comédiens Adèle Exarchopoulos et François Civil. Pour postuler à ce casting, il suffit d’envoyer votre candidature de la part de castprod.com par mail à l’adresse jeantoussaintcasting@gmail.com avec votre look actuel et vos coordonnées complètes.