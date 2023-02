La boulangerie Hanlet a rouvert à Verviers… et les clients étaient au rendez-vous

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est le sourire aux lèvres que Delphine et Damien ont levé le volet de leur boulangerie ce vendredi matin. 5 mois après avoir décidé de fermer le 13 septembre dernier, suite à la hausse fulgurante des prix de l’énergie. Une facture de 22.000 € de régularisation et de futurs acomptes de 10.000 € pour le gaz et l’électricité les avaient conduits à cette décision difficile.