Un espace d’accueil unique, en centre ville de Charleroi, pour les locataires de la Sambrienne... et les autres

« Nous avons saisi l’opportunité d’acquérir le rez et deux étages supplémentaires dans le bâtiment que nous occupions », indique Maxime Felon. Dès l’entrée, vous serez accueillis et dirigés en fonction de votre situation. La prise en charge est immédiate. Si la demande est plus complexe, on pourra aussi vous fixer rendez-vous avec le service compétent.