Un enfant de 12 ans vole la voiture de son instituteur et provoque un accident grave 20 km plus loin: «C’était prémédité, il avait déjà fait cela il y a quelques jours», témoigne l’enseignant

Un accident a eu lieu ce jeudi après-midi aux alentours de 15h30 au carrefour de la Borgnette à Froyennes. L’un des véhicules était conduit par un jeune garçon de 12 ans, né en 2010. Si conduire une voiture à cet âge paraît déjà incroyable, le reste de l’histoire l’est tout autant.

Le garçon a en fait volé le véhicule de son professeur, à Frasnes. Il a ensuite pris la direction de l’autoroute A8 et est sorti à Froyennes. Il a roulé jusqu’au carrefour de la Borgnette où s’est produit l’accident. L’enfant a grillé un feu rouge, percutant l’autre véhicule. Le conducteur de ce dernier est grièvement blessé.

Le propriétaire du véhicule, Jean-Marc Bausier, est l’instituteur du jeune voleur. Il n’en revient toujours pas. « Je suis instituteur dans une école d’enseignement primaire spécialisé à Frasnes et je m’occupe d’enfants caractériels. Ce jeudi, nous étions en classe. J’avais mes clés de voiture dans la poche de ma veste et j’avais dans une autre poche le « bipeur » qui permet d’ouvrir la porte de l’école puisque les accès sont sécurisés. Vu les difficultés de chacun, on travaille en petits groupes et je n’ai donc pas vu que cet élève avait quitté la classe. Il a subtilisé les clés et le « bipeur » dans ma veste et s’est enfui en catimini. Pour moi, c’était prémédité. Le temps que je m’en rende compte quelques minutes plus tard, il avait déjà filé, sans que personne ne le voie ».