C’est parti pour trois jours de carnaval à Binche: infos pratiques

Avant tout, quand c’est possible, évitez de prendre votre voiture, préférez les transports en commun. La SNCB a renforcé son offre de trains les Dimanche et Mardi Gras. Si vous habitez sur l’entité, empruntez les navettes que la Ville mettra en place les dimanche et mardi entre 8h et minuit. Et si vous persistez à venir en voiture, se garer restera fastidieux, et surtout garez vous là où c’est permis, sinon, ce sera la fourrière. Les meilleurs moments ? Les costumes qui défileront en rue dès 7h du matin le Dimanche Gras avec en point d’orgue le traditionnel cortège des sociétés avenue Wanderpepen vers 16h.

Lundi, c’est jour d’animation et des jeunesses, de la bataille géante de confetti des enfants sur la grand-place.

Mardi, c’est le jour du Gille qui sort dès l’aube en costume au ramassage sur fond d’aubade matinale. Les Gilles se réuniront pour déambuler dans les rues jusqu’au grand moment du cortège qui débute aux alentours de 15h depuis Battignies, puis traverse la rue Charles de Liège jusqu’à la grand-place. Oranges qui volent, chapeaux aux belles plumes qui virevoltent, les tambours et trompettes qui rythment, le moment tant attendu et magique commence dans la liesse populaire… Et vers 20h, place au second cortège de Gilles. Avec l’apothéose vers 21h30 de l’embrasement de la place et du feu d’artifice prévu vers 21h30.

Une petite faim ? Snack, friterie, resto, quasi tout sera ouvert en centre-ville. À vous de choisir ! Une envie pressante ? Respectez les emplacements prévus svp, toilettes généralement payantes dans les cafés, ou urinoirs gratuits installés en plein air dans certaines rues du centre-ville. Pour ces dames, rendez-vous rue de l’Oie, sur le parking du CPAS. En outre l’office du Tourisme accueille sur la Grand-Place les mamans pour changer leur bébé et chauffer un biberon. Une activité entre deux ? le Musée du Masque vous accueille durant les trois jours gras de 9h30 à 18h pour une expo temporaire sur el Dia de los muertos.