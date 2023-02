Michel Ohayon va placer ses magasins Galeries Lafayette en redressement judiciaire

« Leur situation est saine », a assuré l’entrepreneur dont l’empire commercial est en pleine tourmente, avec la liquidation de l’enseigne Camaieu en septembre et le placement en redressement judiciaire du groupe Go Sport en janvier.

« Depuis l’échec (de sa reprise de Camaieu en 2018, NDLR), j’ai tout entendu sur moi mais non, je ne suis pas un chacal des tribunaux de commerce ! », déclare l’homme d’affaires, assurant avoir injecté « 2,5 fois plus » d’argent dans l’entreprise que promis, et « tout tenté pour sauver l’emploi » – plus de 2.000 salariés sont restés sur le carreau au final.

Le placement en redressement judiciaire de la FIB doit permettre « de poursuivre l’activité » et « préparer les meilleures conditions de remboursement des créanciers et entreprises », a poursuivi M.Ohayon, dont la stratégie vise à « réduire le périmètre de la société », en cédant des actifs, pour permettre « un très fort désendettement ».

« FIB est solide, on dispose d’actifs qui font partie des plus beaux de France », a-t-il assuré.

Interrogé sur l’avenir de Go Sport, Michel Ohayon s’est en revanche montré pessimiste sur l’issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Grenoble, estimant que l’enseigne serait « vendue avant ».