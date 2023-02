Frédéric Herbays analyse les audiences radios: «Contact est au top, pour Bel RTL, on va travailler...»

C’est dans la logique des choses parce que Contact est une radio historique, appréciée du grand public en Belgique francophone. Selon moi, Radio Contact a le potentiel pour être leader sur toutes les cibles confondues. C’est l’objectif qu’on va poursuivre. C’est une belle dynamique. C’est une radio qui s’adresse aux jeunes adultes avec un cœur de cible entre 25 et 35 ans. On veut leur proposer un programme qui leur ressemble avec des animateurs et une équipe dynamique et créative, qui puisse surprendre en faisant des happenings et des surprises. Radio Contact est au top et répond déjà aujourd’hui à tout cela. À l’avenir, j’aimerais peut-être encore la rendre plus proche des gens et plus accessible.

Contact est une radio musicale qui a pour vocation de diffuser les succès du moment. Du coup, on se prive de beaucoup d'autres tubes que les gens apprécient. Ce programme est une récréation où l'on passe de la musique qu'on aime entendre quand on fait la fête. Ce serait dommage de ne pas se faire plaisir. Quand on fait de la radio, le principal objectif est de faire plaisir aux auditeurs. C'est un petit clin d'œil décalé. Les retours sont extrêmement positifs.

De son côté, Bel RTL passe sous la barre des 10 % de parts de marché. Comment l’expliquez-vous ?

Bel RTL est aussi une belle marque avec une histoire avec des gens qui sont extrêmement fidèles. Je pense qu’en 2023, le format de Bel RTL a vieilli et ne répond peut-être plus tout à fait aux attentes du public qui l’écoute. En termes de résultats, on voit que la durée d’écoute a fortement diminué. Les gens écoutent Bel RTL moins longtemps et c’est ce qui la pénalise aujourd’hui. Avec les équipes, j’aimerais recréer une radio plus accessible, que l’on peut écouter 10 minutes dans la voiture ou trois heures au bureau. Je ne veux pas en faire une radio musicale comme Nostalgie même si on va proposer plus de musique. On va garder les marqueurs forts de la grille comme « Les Grosses Têtes », les signatures comme Christophe Giltay le matin ou « Votez pour moi ». Au-delà de ça, on va déterminer toute une série de rendez-vous plus courts qui seront disséminés tout au long de la journée.

Vous avez connu les belles années de Bel RTL qui caracolait en tête des audiences. Aujourd’hui, elle se retrouve 5ᵉ du classement.

Il y a une quinzaine d’années, Bel RTL dominait le marché. Depuis, tout a changé. On s’informe à la radio, mais aussi sur son téléphone portable. Ça n’existait pas, il y a 15 ans. Aujourd’hui, il est nécessaire de repenser le format de Bel RTL et de le reconstruire. Les équipes ont compris cela. On va travailler à mettre en place nouveau format en 2023. Je suis certain que l’on va donner envie aux gens de redécouvrir Bel RTL.

Quels sont vos objectifs pour Bel RTL ?