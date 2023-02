Disney On Ice à guichets fermés ce week-end à Bruxelles

Carton plein pour le spectacle « Crois en tes rêves » qui jouera à guichets fermés tout ce week-end à Forest National devant plus de 35.000 spectateurs. Plébiscité par un public de plus en plus nombreux, la magie Disney On Ice n’en finit plus de faire rêver des millions de spectateurs aux quatre coins du monde grâce à un show grandiose, une mise en scène spectaculaire, des artistes de haut vol, des chansons mythiques, d’incroyables effets spéciaux et de somptueux décors.

Alors, lorsque les personnages Disney prennent vie sur la glace, forcément, les enfants, émerveillés, en redemandent... Si vous n’avez pas réussi à réserver des places en 2023, pas de panique car Disney On Ice annonce déjà son retour à Forest National en 2024. L’an prochain, vous pourrez découvrir de toutes nouvelles aventures portées par Mickey, Minnie, Donald, Goofy mais aussi Vaiana, La Reine des Neiges, Toy Story, Nemo & Dory, les Princesses Disney et, pour la toute première fois, Mirabel, Bruno et tous les héros d’Encanto. Soyez les premiers à réserver les meilleures places pour ce nouveau show qui s’annonce unique et exceptionnel et qui sera présenté à Forest National du 16 au 18 février 2024. La billetterie est accessible dès aujourd’hui exclusivement via www.disneyonice.be.