Le MR parle de vouloir faire du beau pour les quartiers de Bruxelles. Est-ce que cela consiste à appliquer la philosophie de Good Move ?

La philosophie de Good Move est de faire en sorte que Bruxelles soit moins congestionnée, qu’il y ait moins d’embouteillages et moins de pollution. Il n’y a personne qui peut être contre ça. Tout le monde y est favorable. Mais, pour pouvoir le faire correctement, il faut mettre talent et méthode. Et ici, ils n’ont mis ni talent, ni méthode. Et en réalité, ils ont perdu 5 ans. Ils ont perdu 5 ans sur la philosophie de base de faire de Bruxelles une capitale moins congestionnée où, en parallèle, vous y apportez des alternatives correctes en matière de transports en commun. On voit bien que Good Move ne va plus faire un pas d’ici à l’année prochaine. Plus personne ne va oser.

Quelle aurait dû être la bonne méthode ?