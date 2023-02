Spectaculaire accident sur la nationale à Auvelais: Arnaud a été traîné contre la berme centrale sur pas moins de 70 mètres (photos et vidéo)

Un spectaculaire accident entre un camion et une Renault Clio est survenu vendredi en début de soirée sur la N98, à hauteur d’Auvelais. Une voiture s’est retrouvée prise en sandwich entre un camion et la berme centrale.

La voiture a été coincée contre la rambarde. - G.F.

« On se sent juste impuissant », nous confie-t-il. « J’étais surpris. C’est une route que je connais et qui est en ligne droite. J’étais en train de doubler le camion. Je trouvais qu’il allait vite. Et puis, tout d’un coup, le chauffeur de camion a perdu le contrôle et il m’a embouti. Par chance, ma vitre s’est brisée et j’ai pu sortir du véhicule par là. Je l’ai échappé belle, j’irai jouer au lotto ».

La Nationale a été fermée. - G.F.

Dans un premier temps, la route a été réduite sur une bande avant d’être fermée, le temps des opérations de dépannage effectuées par le dépanneur Cassart. Arnaud a même aidé ce dernier à ramasser les débris de son véhicule éparpillés sur la route. La circulation a pu reprendre son cours normal peu avant 21 heures.