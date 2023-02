L’actrice américaine Stella Stevens est décédée à l’âge de 84 ans

L’actrice a percé dans les années 1960 avec des rôles dans plusieurs films. Par exemple, elle a joué aux côtés d’Elvis Presley dans « Girls ! Girls ! Girls ! » et avec Dean Martin dans « How to Save a Marriage ». On l’a également vue dans « The Nutty Professor » et « The Poseidon Adventure ». En 1960, Stevens a reçu le Golden Globe de la meilleure révélation pour son rôle dans le film « Say One For Me », dans lequel figuraient également Bing Crosby et Debbie Reynolds.

Au cours de sa carrière, Stevens a également fait des apparitions dans plusieurs séries télévisées. Elle a également figuré à plusieurs reprises dans Playboy.