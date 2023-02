Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. Steve Darcis coche toutes les cases

Steve Darcis, 38 ans, « Monsieur Coupe Davis », est le nouveau capitaine de notre équipe belge de tennis. Il en a fait partie douze ans et a disputé 25 rencontres dont deux finales (perdues) en 2015 et 2017. Darcis, c’était une évidence. Soif de vaincre, motivation exacerbée, charisme : le Liégeois coche toutes les cases. Il y avait onze ans qu’on n’avait plus vu, cela dit en passant, un francophone à ce poste… Encore actif il y a trois ans, Steve sillonne toujours le circuit comme responsable du team pro pour l’AFT. Comme son adjoint Ruben Bemelmans le fait pour la Fédé flamande. Tous les deux sont toujours impliqués dans le circuit et ce sera précieux dans le job qui les attend pour effacer très vite la débâcle coréenne et ramener vers des sommets qui s’éloignent David Goffin et les Bergs, De Loore, Coppejans, Onclin, Collignon, Bailly et Blockx.

Chez les dames, c’est Wim Fissette qui prend les rênes en Fed Cup. C’est inespéré, disent les dirigeants, d’avoir pu décrocher à ce poste l’ex-coach de Clijsters, d’Arazenka, d’Haleb et d’Osaka. Excusez du peu. Il sera aidé par Flipkens, toujours active en double. Tout cela semble bien tenir la route mais il ne faudra pas se louper contre l’Ouzbékistan en septembre chez les messieurs. Et chez les dames, on va d’abord viser le Top 12 mondial…