Guerre en Ukraine : le président américain Joe Biden «ne se rendra pas en Ukraine pendant sa visite en Pologne»

Depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, plusieurs chefs d'État et de gouvernement se sont rendus à Kiev, souvent sans annoncer publiquement leur visite à l'avance. M. Biden ne l'a pas fait et ne le fera pas la semaine prochaine, selon le porte-parole. Le président ukrainien s'est rendu à Washington à la fin de l'année dernière. C'était son premier voyage à l'étranger depuis l'invasion russe.

Il n'est pas non plus prévu de rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré un porte-parole du Conseil national de sécurité américain.

M. Biden se rendra lundi à Varsovie, où il rencontrera le président polonais Andrzej Duda et les membres des Neuf de Bucarest. Ce dernier groupe est composé de pays de l'OTAN situés en Europe de l'Est. Outre la Pologne, ils comprennent la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la République tchèque. Au cours de sa visite, M. Biden s'est entretenu par téléphone avec les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie.