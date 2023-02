Il y a 20 ans, l’incendie des Mésanges à Mons faisait sept morts

Les victimes et leurs familles se sont constituées parties civiles en mars 2003 et ont dû attendre l’ouverture du procès pendant plus de dix ans. Trois anciens responsables la société de logement ont été inculpés et renvoyés devant le tribunal correctionnel le 18 mai 2012 pour des faits d’homicide involontaire et de coups et blessures par défaut de prévoyance: Maurice Lafosse, ex-bourgmestre de Mons et président du conseil d’administration de la Sorelobo, Victor Zdanov, directeur-gérant de la Sorelobo à l’époque des faits, et la société de logements en tant que personne morale. L’ex-directeur technique de la société, Michel Gosset, a quant à lui bénéficié d’un non-lieu. Maurice Lafosse a introduit un pourvoi en cassation dans le cadre du dossier en juillet 2012.