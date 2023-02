Vente de Manchester United: voici les différents candidats qui souhaitent racheter le club anglais

Selon la BBC et le Daily Telegraph, M. Ratcliffe a bien déposé son offre avant l’heure butoir, qui était fixée à 22H00 GMT vendredi. Une possible offre en provenance d’Arabie saoudite a aussi été évoquée.

Le prix de rachat du club triple vainqueur de la ligue des Champions et qui a remporté vingt Premier League pourrait atteindre la somme record de 6 milliards d’euros, selon des estimations.

Le cheikh Jassim a promis de débarrasser le club des 515 millions de livres de dettes (580 millions d’euros) qu’il affichait fin juin et vouloir investir dans « les équipes de football, le centre d’entraînement, le stade et les infrastructures au sens large ».

« L’offre vise à faire retrouver au club sa gloire passée aussi bien sur qu’en dehors du terrain », précise son communiqué.

Collision avec le Paris SG ?

La QIB est l’une des plus grandes banques du Qatar. Son actionnaire majoritaire est le fonds souverain Qatar Investment Authority, propriétaire de Qatar Sports Investments (QSI), qui contrôle le Paris SG.

L’un des enjeux pour eux sera justement de prouver que les deux clubs ne sont pas contrôlés par la même entité, ce qui les empêcherait de disputer simultanément les compétitions européennes, selon les règles de l’UEFA.

Le cheikh Jassim a assuré présenter son offre pour Manchester United à titre privé et n’avoir pas de liens avec QSI.

Fils d’un ancien Premier ministre du Qatar et âgé de 42 ans, il est présenté comme un supporter depuis l’enfance de Manchester United.

Egalement fan déclaré des Red Devils, le magnat de la pétrochimie Jim Ratcliffe, « né dans la ville, veut remettre Manchester au coeur de Manchester United », a indiqué une source proche d’Ineos, citée dans par le Daily Telegraph.

Décidée fin novembre par ses propriétaires, la famille américaine Glazer, devenue très impopulaire auprès des supporters en raison notamment de l’endettement du club et de son adhésion au projet avorté de Super League, la vente a été confiée à la banque d’affaires américaine Raine, déjà à l’oeuvre pour la vente de Chelsea, l’an dernier.

Les prétendants étaient invités à se faire connaitre avant vendredi mais, Manchester United étant coté à la Bourse de New York, le club et ses représentants seront cependant légalement obligés d’étudier toute offre éventuelle arrivée après.

Des offres venues des Etats-Unis ne sont pas non plus à exclure pour ce qui est considéré comme le club de football le plus connu au monde, avec le Real Madrid et le FC Barcelone.

Mais vendredi, c’était surtout la piste saoudienne, évoquée déjà par le journal anglais The Telegraph, qui a fait parler.

« Plusieurs groupes privés de Ryad » se sont ainsi « formellement renseignés » sur les modalités d’une reprise, même si le Telegraph a reconnu qu’il n’était pas acquis qu’une offre ait été formulée.

Embellie sportive des Red Devils

La « success story » sportive de Newcastle depuis son passage sous pavillon saoudien -- les Magpies sont 4e de la Premier League, un classement qu’ils n’avaient plus atteint depuis près de 25 ans - –, a de quoi enflammer l’imagination des supporters des Red Devils.

A la peine sportivement depuis plus de dix ans -- leur 20e et dernier titre de champion remonte à 2013 et le club n’a remporté depuis que des trophées relativement mineurs compte tenu de son statut - –, les Mancuniens vivent aussi leur meilleure saison depuis longtemps.

Troisièmes du championnat, à cinq longueurs seulement de Manchester City et Arsenal, et après avoir livré un match de très haut niveau jeudi à Barcelone (2-2) en barrage aller d’accès aux 1/8e de finale de la Ligue Europa, il ne semble plus leur manquer grand chose pour retrouver leur aura passée.

Avec une valorisation boursière supérieure à quatre milliards d’euros, tout laisse à penser qu’une vente totale de Manchester United battrait le record de la plus grosse vente d’un club sportif.