32e édition du festival «A Cloche-Scène» à Mouscron: des spectacles pour tous les âges pendant le congé de Détente

Depuis les débuts du festival « A Cloche-Scène », le Centre Culturel mouscronnois et la Ligue des Familles collaborent afin de mettre sur pied ce projet. Le principe reste inchangé : accompagner l’enfant, l’adolescent et les familles sur les chemins de la découverte artistique, susciter la curiosité, l’émerveillement et éveiller la sensibilité et le regard critique. Des spectacles sont proposés chaque jour, du 20 au 24 février, pour tous les âges. Des tout-petits (1 an) au très grands (12 ans), il y en aura pour tous les goûts : du théâtre, de la danse, de la magie, de la chanson, de la marionnette, de l’impro…

Les membres de la Ligue des Familles accompagneront les enfants dans cette démarche culturelle. Ainsi, celles et ceux qui le désirent peuvent participer à des ateliers de bricolage, de dessin, de tour de magie… et ce, juste après les spectacles.

Pour 3 € seulement Ouvrir ses portes à tous et lutter contre l’exclusion des enfants les plus défavorisés, tels sont les enjeux du Centre Culturel de Mouscron. C’est pourquoi le prix d’entrée est fixé à 3€ par personne, et par jour. Sur présentation de leur carte de membre, les membres de la Ligue des Familles et les bénéficiaires d’Article 27 peuvent profiter d’un tarif réduit (2€ au lieu de 3€). Cette politique tarifaire avantageuse est rendue possible grâce au soutien du Lion’s Club Castellerie de Mouscron. Le Centre Culturel coopère également avec des associations comme les Régies de quartier, la Maison Maternelle, la Farandole, la Prairie, la Frégate, l’Institut Montfort, Fedasil…

Vendredi, après un concert ouvert à tous, les organisateurs offrent à toutes les familles un goûter, préparé par la Ligue des Familles. Au programme : >Ballon bandit : lun. 20/02 à 15h, théâtre et danse (2,5-6 ans). >Un petit air de Chelm : lun. 20/02 à 15h, théâtre (7 ans et +) >Au fil de mon île : mar. 21/02 à 11h et 15h, marionnettes/objets (1,5-4 ans). >Mini-ver : mar. 21/02 à 15h, théâtre (5 ans et +). >Ballroom : mer. 22/02 à 11h et 15h, danse (1-3 ans). >Et si on disait que… : mer. 22/02 à 15h et 17h, théâtre et impro (4 ans et +). >Harry Speed : jeu.23/02 à 15h, magie (tous).