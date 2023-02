La réponse cinglante d’Erling Haaland à ses détracteurs: «La chose la plus importante est de gagner des matchs»

Même si Erling Haaland affole les compteurs en Premier League (26 buts en 22 rencontres), l’attaquant Norvégien a eu droit à quelques critiques notamment sur la capacité à s’adapter au jeu de Pep Guardiola. Certains observateurs ont d’ailleurs estimé que City était moins forte avec Haaland sur le terrain.

À l’issue de la rencontre contre Arsenal (victoire 3-1 des Cityzens), Haaland a répondu à ces diverses critiques : « C’est ma vie, je n’y peux rien. La chose la plus importante est de gagner des matchs et de faire ce que le manager dit, être performant. Il y aura toujours des critiques. Je m’en moque. Je ne peux pas décider de ce que les gens disent. Je peux seulement me concentrer sur moi et mon équipe et profiter de la vie avec les gens qui m’entourent, ma famille et mes amis », explique-t-il.