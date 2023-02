Polémique sur les femmes, imbroglio sur les carrières longues...: pourquoi la réforme des retraites en France est «invendable»

Polémique sur les femmes, imbroglio sur les carrières longues, querelles autour de la retraite minimale: le gouvernement peine à imposer son récit politique sur la réforme des retraites, un exercice de communication éminemment complexe, rendu plus difficile encore par les couacs et les oppositions.

«J’assume que mon gouvernement et moi-même ayons toujours des expressions précises, sans doute trop peu lyriques au goût de certains» mais «c’est la condition de la vérité et je n’y dérogerai pas», poursuivait la Première ministre, qui venait d’annoncer un nouveau «bougé» sur le dossier des carrières longues.

«Bienvenue en absurdie», raille le député Insoumis Manuel Bompard.

Actuellement, certains salariés en carrière longue peuvent pourtant cotiser jusqu’à 45 ans. «La difficulté principale, au-delà de porter une réforme qui demande un effort, c’est qu’on a du mal à faire passer que ce serait pire avec le système actuel», regrette un ministre.

Autre front ouvert par les oppositions: la retraite minimum à 1.200 euros. Assailli de questions sur le nombre de bénéficiaires, le ministre du Travail Olivier Dussopt a fini par répondre cette semaine: «40.000 personnes de plus chaque année» atteindront le fameux seuil de 85% du Smic.

Or le 11 janvier, au lendemain de la présentation de la réforme, Olivier Véran assurait que «2 millions de retraités actuels» verraient leur retraite majorée à 1.200 euros bruts par mois.

Deux nouvelles difficultés pour le gouvernement, déjà embarrassé par les déclarations du ministre Franck Riester sur les femmes «un peu pénalisées par le report de l’âge légal».

Depuis le 19 janvier et la première journée de mobilisation, un député Renaissance jugeait que le camp présidentiel avait «perdu la bataille de l’opinion». Mais on ne la gagne pas «quand on demande aux Français de travailler deux ans de plus», répond-on dans l’entourage de la Première ministre.

«Il faut arrêter de croire qu’il existerait une communication qui rendrait populaire une augmentation de l’âge légal. Ca n’existe pas», abonde un ancien communicant de l’exécutif.

Mais pour Gaspard Gantzer, ex-communicant de François Hollande, la réforme souffre avant tout d’un «problème narratif. Depuis le départ, le gouvernement n’a pas pu expliquer d’où venait la nécessité de la réforme, quels étaient ses véritables objectifs».

Par ailleurs, «on sent le gouvernement prêt à faire des concessions. Il en fait même beaucoup. Ce qui pose un problème vis-à-vis de l’opinion qui sent que le gouvernement peut céder», poursuit M. Gantzer.

Pour Franck Louvrier, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, «le gouvernement est encalminé dans une communication technique». Or «la société a complètement changé» sur son rapport au travail et «il n’y a pas eu de travail de préparation sur quelle société on veut», dans laquelle aurait pu s’inscrire la réforme des retraites. Un message global qui «aurait permis de déminer» et aurait dû être porté «au sommet de la pyramide politique», c’est-à-dire par Emmanuel Macron.

Un exercice d’autant plus ardu dans le contexte d’une majorité relative à l’Assemblée, où les oppositions s’en donnent à coeur joie. «Dès qu’un mot est sorti du contexte, ou qu’on manque de précision, les oppositions s’engouffrent pour l’exploiter» en sus des «contre-vérités», déplore-t-on auprès Mme Borne.